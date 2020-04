Covid-19

A Fundação Assistência para o Desenvolvimento e Formação Profissional (ADFP), de Miranda do Corvo, desafiou hoje o país a criar o Dia Nacional dos Trabalhadores de Lares e Residências Sociais.

Em carta enviada ao primeiro-ministro, partidos com assento parlamentar, Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade (CNIS) e União das Misericórdias, esta instituição do distrito de Coimbra defende a criação de uma "data anual de homenagem e comemoração do papel de grande importância" desempenhado pelos trabalhadores dos lares e residências sociais.

"O trabalho das Auxiliares, Empregadas de Quarto, Ajudantes de Lar, Ajudantes de Ação Direta é muito importante e esta importância é muitas vezes esquecida pela sociedade", salienta o presidente da Fundação, Jaime Ramos, em comunicado enviado à agência Lusa.