O Município de Leiria vai criar um Fundo de Emergência Social (FES), que prevê a aplicação de cerca de um milhão de euros para apoio às famílias após o fim da pandemia da covid-19.

Estando em fase de elaboração do regulamento municipal e como forma de complemento às medidas de âmbito social em vigor, o FES tem como objetivo minimizar as consequências da pandemia às famílias com maiores dificuldades socioeconómicas, nomeadamente em casos de redução de rendimentos, desemprego e outros cenários que obrigaram à situação de carência, refere uma nota do Município de Leiria.

O FES pretende ainda proteger todos os que, não se encontrando em particular vulnerabilidade social, se viram confrontados com algum tipo de conjuntura que interfira negativamente no seu contexto social, familiar e económico, podendo integrar áreas como apoio alimentar, habitação, saúde e outros setores considerados essenciais.