Covid-19

O município de Fornos de Algodres, no distrito da Guarda, disponibiliza um total de 233 camas, em vários locais, para casos de isolamento e para apoio a pessoas do concelho infetadas pela covid-19, foi hoje anunciado.

No âmbito do Plano de Operações Municipal, o município de Fornos de Algodres refere em comunicado publicado na página oficial do Facebook que "organizou uma metodologia operacional" para "reduzir o impacto da pandemia de covid-19".

Segundo a nota, "uma das medidas de competência do Serviço Municipal de Proteção Civil é o eventual acolhimento operacional e logístico dos meios de reforço, assim como a preparação de instalações para eventual necessidade de albergar temporariamente suspeitos de SARS - CoV2 [o novo coronavírus que provoca a doença covid-19]".