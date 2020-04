Actualidade

A Autoridade para as Condições do Trabalho notificou as Minas da Panasqueira, na Covilhã, a devolver o valor descontado nos salários dos mineiros que participaram num plenário em 17 de março, anunciou o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Mineira (STIM).

"Na sequência da recente denúncia feita pelo Sindicato Mineiro às autoridades competentes, devido ao corte de 02:30 horas nos salários (tempo que corresponde aos plenários realizados a 17 de março de 2020, às 07:00 e às 15:00), informamos que a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) notificou a empresa para proceder ao apuramento das quantias em dívida aos trabalhadores", lê-se no comunicado daquele sindicato afeto à CGTP-IN.

O STIM sublinha que, "assim, os trabalhadores que viram o seu vencimento diminuído por marcarem presença nos plenários serão reembolsados com o valor em dívida".