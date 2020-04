Actualidade

As dormidas em alojamento turístico em Portugal aumentaram 14,7% para 3,8 milhões em fevereiro, com o setor a receber 1,6 milhões de hóspedes, mais 15,3% face ao mesmo mês de 2019, impulsionado pelo Carnaval, divulgou hoje o INE.

Estes resultados traduzem uma aceleração da atividade turística em Portugal (que em janeiro tinha registado uma subida de 7,7% nas dormidas e um aumento de 12,0% no número de hóspedes) e foram influenciados pelo efeito do período de Carnaval, que este ano ocorreu em fevereiro e no ano anterior em março, e pelo facto de fevereiro ter tido 29 dias em 2020, mais um do que em 2019.

Segundo o INE, "embora a informação deste destaque possa já traduzir em certa medida a situação atual determinada pela pandemia covid-19, é de esperar que as tendências [...] analisadas se alterem substancialmente nas próximas divulgações".