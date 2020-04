Covid-19

O município de Miranda do Corvo, no distrito de Coimbra, entregou conjuntos de equipamento de proteção individual a seis instituições do concelho, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a autarquia salienta que foram contempladas a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Miranda do Corvo, Guarda Nacional Republicana (GNR), Fundação ADFP, Santa Casa da Misericórdia de Semide, Casa do Gaiato de Miranda do Corvo e Lar de Jovens de Santa Maria de Semide, da Caritas Diocesana de Coimbra.

Cada conjunto é constituído por 600 luvas, 100 máscaras, oito litros de desinfetante para mãos e 20 viseiras e têm como objetivo ajudar a minimizar o risco de disseminação da covid-19 nas entidades e na comunidade.