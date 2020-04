FMI/Previsões

O Fundo Monetário Internacional (FMI) considera que os governos dos países africanos devem "fazer o que for preciso" para garantir um aumento da despesa pública na saúde para conter a pandemia da covid-19.

"A prioridade imediata é os países fazerem o que for preciso para aumentar as despesas com a saúde pública para conter a propagação do vírus, independentemente da margem orçamental e do peso da dívida", lê-se no relatório sobre as Perspetivas Económicas Regionais da África subsaariana.

Recuperando uma célebre expressão usada pelo antigo presidente do Banco Central Europeu Mario Draghi, em 2012, e que muitos consideram ter sido fundamental para garantir a sobrevivência do euro, o departamento africano do FMI alerta que "são urgentemente necessárias medidas decisivas para limitar as perdas económicas e humanitárias e proteger as sociedades mais vulneráveis do mundo".