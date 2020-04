FMI/Previsões

O Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê que Moçambique cresça 2,2% este ano, igual ao do ano passado, mas deverá ver o rácio da dívida sobre o PIB aumentar de 110% em 2019 para 125,4%.

De acordo com o relatório do FMI sobre as Perspetivas Económicas Regionais da África subsaariana, Moçambique terá o terceiro maior rácio de dívida face ao PIB na região, só superado pela Eritreia e por Cabo Verde.

O crescimento económico igual ao do ano passado e o aumento da dívida pública explicam-se pelos efeitos da pandemia da covid-19 e pelo abrandamento do preço das matérias-primas, diz o FMI, que antevê que em 2021 Moçambique cresça 4,7% e que a dívida desça ligeiramente para 124,9% do PIB, mas ainda assim muito acima da média de 57% na região.