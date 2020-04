FMI/Previsões

O diretor do departamento africano do Fundo Monetário Internacional (FMI), Abebe Aemro Selassie, considerou hoje que a pandemia da covid-19 é "uma crise sem precedentes" no continente, diminuindo o rendimento 'per capita' em 3,9%.

Durante a apresentação das Perspetivas Económicas Regionais para a África subsaariana, este ano em formato virtual, Selassie disse que a recessão de 1,6% prevista para o continente em 2020 "pode ser ainda maior" e salientou que esta redução tem origem num "cocktail venenoso que junta a descida da produção económica com os impactos da pandemia".

No relatório, o FMI diz que "o crescimento nos países exportadores de petróleos deve cair de 1,8% em 2019 para -2,8% este ano, o que revela uma queda de 5,3 pontos percentuais face ao relatório de outubro".