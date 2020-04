CORREÇÃO

(NOVA VERSÃO PARA CORRIGIR DADOS NOS QUARTO E QUINTO PARÁGRAFOS)

Portugal regista hoje 599 mortos associados à covid-19, mais 32 do que na terça-feira, e 18.091 infetados (mais 643), indica o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

O relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24:00 de terça-feira, indica que a região Norte é a que regista o maior número de mortos (339), seguida pelo Centro (136), pela região de Lisboa e Vale Tejo (111) e do Algarve, com nove mortos.