A Câmara de Anadia anunciou hoje o cancelamento da edição 2020 da Feira da Vinha e do Vinho, que deveria realizar-se de 20 a 28 de junho, garantindo que o certame irá regressar no próximo ano.

"A decisão foi tomada tendo em consideração o atual contexto de pandemia por covid-19 e a previsão de que, até à data do evento, não estarão reunidas, em plenitude, as condições que permitam a sua realização, desde logo nos termos decorrentes das recomendações da Direção-Geral da Saúde em matéria de distanciamento social", justifica a autarquia presidida por Teresa Cardoso.

"Anadia Capital do Espumante - Feira da Vinha e do Vinho" é o maior evento organizado pela autarquia bairradina, decorrendo habitualmente no Vale Santo.