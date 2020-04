Covid-19

Os Açores registaram hoje mais uma morte por covid-19, uma mulher de 91 anos, utente de um lar, a quem foi diagnosticada a infeção após a sua morte, informou a Autoridade de Saúde da região.

Eleva-se assim para cinco o número de mortes por covid-19 no arquipélago.

Em comunicado, a Autoridade de Saúde dos Açores explicou que esta utente do lar da Santa Casa da Misericórdia do Nordeste, em São Miguel, já tinha feito uma primeira análise laboratorial, com resultado negativo para covid-19.