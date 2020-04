Covid-19

Cabo Verde registou 45 novos casos positivos de coronavírus entre os funcionários de um hotel na ilha da Boa Vista, elevando para 56 o total no país, anunciaram hoje as autoridades cabo-verdianas.

Em comunicado, o Governo de Cabo Verde, através do Ministério da Saúde e da Segurança Social, informou que o Laboratório de Virologia do Instituto Nacional de Saúde Pública realizou um total de 196 testes, tendo 45 dado positivo - quatro vezes mais do que os 11 casos positivos diagnosticados até hoje.

Dos restantes, 147 tiveram resultado negativo e quatro estão pendentes.