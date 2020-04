Covid-19

A ministra da Agricultura, Maria do Céu Albuquerque, defendeu hoje uma aliança entre a tradição e a inovação para responder aos desafios do setor face à pandemia da covid-19, dando o exemplo da primeira feira digital do queijo DOP.

Ao intervir na abertura oficial da Feira Digital do Queijo DOP, em Oliveira do Hospital, distrito de Coimbra, Maria do Céu Albuquerque salientou que a iniciativa resulta de "uma parceria feliz", entre diferentes entidades, para "colocar à disposição de todos um produto que faz parte" da identidade nacional.

Esta primeira Feira Digital do Queijo com denominação de origem protegida (DOP) visa ajudar produtores de diferentes queijos certificados do Centro de Portugal.