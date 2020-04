Covid-19

A Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) considerou hoje que as medidas anunciadas pelo Governo para apoiar as empresas "são insuficientes e ficam muito aquém" das necessidades turísticas e empresariais.

A maior associação de hoteleiros da região algarvia indicou, em comunicado, que, de entre todas as medidas já anunciadas pelo Governo para apoiar o setor turístico face ao impacto económico causado pela pandemia da covid-19, o 'lay-off' simplificado foi o que melhor serviu os interesses empresariais do turismo, mas defende que são necessários outros apoios para o setor.

"O Governo não pode descartar a hipótese de conceder financiamentos a fundo perdido para o setor do turismo, sem o que este não poderá ser competitivo aquando do reinício de uma recuperação que se prevê lenta, progressiva e muito prolongada", sustenta a AHETA.