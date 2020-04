Covid-19

Quatro ensaios clínicos a realizar em África vão estudar as vantagens de medicamentos usados para a malária, Ébola, VIH, pressão arterial e colesterol, mas também do mel no tratamento de doentes com covid-19, foi hoje divulgado.

De acordo com o Centro de Prevenção e Controlo de Doenças da União Africana (CDC África), pelo menos quatro ensaios clínicos foram registados nos Estados Unidos para serem feitos em África.

Três destes ensaios propõe-se estudar as vantagens dos medicamentos usados no tratamento da malária (cloroquina e hidroxocloroquina), do Ébola (remdesivir) e do VIH (lopinavir/ritonavir), bem como da combinação entre a aspirina e os medicamentos usados para o tratamento da pressão arterial (losartan) e colesterol (simvastatin).