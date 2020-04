Actualidade

Vinte e nove pessoas foram mortas por um grupo armado durante ataques em duas províncias no leste da República Democrática do Congo, segundo fontes administrativas e militares.

Durante a noite de sábado para domingo, os "assaltantes do CODECO (um grupo armado muito ativo) surpreenderam a população da aldeia de Koli durante o sono, matando 22 civis, todos da comunidade hema", afirmou à agência AFP Adel Alingi, administrador na província de Ituri (nordeste).

Num segundo ataque na terça-feira em Beni, no vizinho Kivu do norte, dois militares, um civil e cinco milicianos foram mortos, de acordo com o Exército.