Covid-19

O Hospital Curry Cabral, em Lisboa, vai monitorizar à distância doentes com covid-19 que estão a recuperar em casa, com telemóveis e sensores especiais que transmitem informação em tempo real sobre o seu estado de saúde, foi hoje anunciado.

O projeto deverá arrancar na próxima semana com 10 doentes que estiveram internados e que "têm critérios clínicos para alta, mas que ainda não tem os critérios de cura, o que implica um acompanhamento ainda por alguns dias no domicílio", revelou à agência Lusa o diretor do Serviço de Doenças Infecciosas do Hospital Curry Cabral, Fernando Maltez.

Para cada doente, é necessário um 'kit' que engloba sensores com alguns parâmetros, um telemóvel que está em 'bluetooth' com esses sensores, sendo a informação enviada para uma central que está no Serviço de Doenças Infecciosas, explicou o infeciologista.