O grupo de teatro "O Nariz", de Leiria, está a contar uma história por dia, já há um mês, como forma de manter atividade e para animar o período de quarentena durante a pandemia de covid-19.

Sem hipótese de apresentar espetáculos ou, sequer, de ensaiar, o grupo começou em 18 de março a partilhar histórias através da página de Facebook, sempre por volta da hora do por do sol.

"Com todo este problema, começámos a pensar no que podíamos fazer. Há uns anos que temos os 'Contos ao Por do Sol', sessões em que músicos e atores atuam em diferentes espaços", explica Pedro Oliveira, ator, encenador e presidente d'O Nariz.