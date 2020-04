Covid-19

O plano de retaguarda para retirar idosos devido à pandemia de covid-19 foi acionado em 17 lares do país, disse hoje a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, indicando que Portugal tem 2520 instituições com esta valência.

Ana Mendes Godinho falava hoje na Comissão de Trabalho e Segurança Social numa audição na sequência de requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PSD sobre as respostas sociais do Governo no âmbito da pandemia da doença Covid-19.

"Temos locais de retaguarda sempre que é preciso retirar pessoas e já foi necessário ativar em 17 lares", disse, adiantando que os locais de retaguarda são para situações em que existe teste negativo ou positivo sem sintomas e com a garantia de acompanhamento por parte da saúde que faz a vigilância desses espaços.