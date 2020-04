Covid-19

O Presidente da República considerou hoje que, se a contenção da propagação da covid-19 em abril correr como esperado, maio pode ser um "mês de transição" para uma "retoma progressiva da vida social e económica".

Em declarações aos jornalistas no final de mais uma sessão técnica sobre a evolução da situação epidemiológica da covid-19 em Portugal, no Infarmed, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa confirmou que "tudo se encaminha" para uma renovação do estado de emergência no final desta semana.

Segundo o Presidente da República, os dados registados até esta fase do mês de abril permitem "olhar para maio" como "um mês já diferente, que é um mês já de transição progressiva".