O Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) manteve as penas de prisão efetivas aplicadas a três jovens por agressões e tentativa de homicídio de polícias, que faziam segurança num arraial na povoação do Catujal, em Loures, em 2017.

O acórdão, a que a agência Lusa teve hoje acesso, "nega provimento" ao recurso interposto por três dos quatro arguidos condenados pelo Tribunal de Loures (primeira instância) a penas de oito anos e meio, de sete anos e meio (duas penas) e a sete anos de cadeia.

Em 24 de agosto de 2018, o Tribunal de Loures condenou os quatro jovens, mas três recorreram para o TRL que, numa primeira decisão, anulou esse acórdão da primeira instância, determinando a elaboração de um novo acórdão por parte do coletivo de juízes, presídido por Rui Teixeira, que manteve o essencial e as penas do primeiro acórdão, agora confirmadas pela Relação de Lisboa.