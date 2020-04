Covid-19

O presidente da Confederação Empresarial do Alto Minho (CEVAL) disse hoje à Lusa que as empresas do setor automóvel instaladas nos parques industriais do Alto Minho estão a preparar o reinício gradual da laboração, suspensa devido à pandemia de covid-19.

"As empresas estão atentas ao evoluir da situação, estimando que a curto prazo possam arrancar a laboração de forma gradual, nomeadamente as que produzem para a fábrica da PSA de Vigo, na Galiza, que será uma das primeiras a recomeçar a trabalhar", afirmou, Luís Ceia.

O presidente da CEVAL, estrutura que representa cerca de 5.000 empresas do distrito de Viana do Castelo e que empregam mais de 19.000 trabalhadores, adiantou que as empresas por ele contactadas preveem retomar a atividade "nunca antes de maio, em velocidade gradual, em regime de praticamente de um turno e com produção menor do que o habitual para reduzir o número de trabalhadores, mantendo a distância de segurança prevista nos planos de contingência".