Covid-19

O setor têxtil português quer assumir-se como 'cluster' produtor de artigos para o setor da saúde, um segmento "de futuro" onde várias empresas se estrearam para abastecer o Serviço Nacional de Saúde (SNS) durante a pandemia de covid-19.

"Este é um 'cluster' de futuro, não tenho dúvidas. E então, se nos cadernos de encargos dos concursos públicos se introduzir uma cláusula de que pelo menos 50% da produção tem de ter origem europeia, vai ser um grande incentivo e uma garantia de que vai haver um mercado que garante a sobrevivência das empresas que investirem na produção destes artigos", afirmou o presidente da Associação Têxtil e Vestuário de Portugal (ATP) em declarações à agência Lusa.

De acordo com Mário Jorge Machado, foram "muitas dezenas" as empresas têxteis portuguesas que, face à escassez de equipamentos de proteção individual no SNS para lidar com a situação gerada pelo novo coronavírus, "se adaptaram rapidamente" e redirecionaram a atividade para a produção de materiais como máscaras, batas e outros dispositivos médicos.