Covid-19

O Plano Nacional das Artes (PNA) criou uma página 'online' de recursos educativos com conteúdos de cultura e outra áreas, "para dar apoio aos alunos e professores" nesta fase de confinamento forçado pela pandemia covid-19.

Contactado pela agência Lusa, o comissário do PNA, Paulo Pires do Vale, explicou que a página, disponível desde terça-feira, no endereço https://www.pna.gov.pt/recursos-educativos, terá como objetivo apoiar as escolas e o setor cultural, em particular, alunos, professores, artistas e mediadores.

A página de recursos pedagógicos, cuja criação estava prevista nas medidas do PNA, foi antecipada com o surgimento da pandemia, e deverá receber novos conteúdos semanalmente.