Covid-19

O presidente da Federação de Bombeiros do Distrito da Guarda (FBDG) disse hoje que gostaria de ver "replicado" o exemplo da Câmara Municipal de Manteigas que suporta testes de rastreio dos voluntários locais à covid-19.

"Gostaríamos de ver replicado o exemplo de Manteigas em todas as 23 associações, sabendo que a Câmara Municipal da Guarda também o quer fazer", disse hoje à agência Lusa Paulo Amaral, que também é o presidente da direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Mêda.

O município de Manteigas anunciou, no dia 03 de abril, numa publicação na sua página oficial do Facebook, que contratou um laboratório "para rastrear todos os trabalhadores dos Lares, do Centro de Saúde e bombeiros da área do município", medida que foi hoje elogiada pelo presidente da direção da FBDG.