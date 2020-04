Actualidade

A consultora S&P Global Platts Analytics considera que o adiamento anunciado pela petrolífera ExxonMobil do projeto na bacia do Rovuma, em Moçambique, pode atrasar a primeira exportação de gás natural de 2025 para 2030.

"O risco à volta dos investimentos no projeto são exagerados pelo facto de não serem conhecidos recetores da capacidade, com a capacidade de exportação a contrair-se", alertou o analista Like Cottell.

Citado no site de informação especializado em energia Platts, o analista acrescentou que "a ExxonMobil deverá suspender este projeto até que a economia seja mais favorável, com a produção a ser prevista apenas em 2030".