Covid-19

O primeiro bebé do Alentejo cuja mãe está infetada com covid-19 nasceu no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), na terça-feira, e o seu teste à doença deu negativo, revelou hoje a unidade hospitalar.

O "primeiro bebé da região do Alentejo cuja mãe está infetada com covid-19 nasceu de cesariana", na terça-feira à noite, e, tanto ele como a mãe, "estão bem", indicou hoje o HESE, em comunicado enviado à agência Lusa.

Segundo a unidade hospitalar, na altura, foi "realizada PCR em tempo real" para o novo coronavírus (SARS-CoV-2), ou seja, foi feito ao bebé um teste baseado numa reação de polimerase em cadeia (PCR, ou Polymerase Chain Reaction, em inglês), "cujo resultado deu negativo".