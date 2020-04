Covid-19

O vice-presidente da Federação de Bombeiros do Distrito de Viseu disse hoje à agência Lusa que as principais preocupações que os operacionais vivem são a falta de testes, de equipamento, de informação e ainda a falta de receitas financeiras.

"O acesso aos testes, à informação e aos EPI [equipamento de proteção individual] tem sido muito complexo. As próprias associações têm investido no equipamento com valores completamente desajustados daquilo que é a realidade, porque há uma grande especulação de preços", contou Guilherme Almeida.

O também comandante dos Bombeiros Voluntários de Nelas acrescentou que, "neste momento, há duas situações".