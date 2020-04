Covid-19

A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, disse hoje aos países para "gastarem tanto quanto puderem" nas medidas de combate à covid-19, mas "guardarem recibo" e prepararem a retoma.

"O que vimos foram os bancos centrais a providenciar liquidez ampla. Oito biliões de dólares [cerca de 7,3 biliões de euros] de medidas orçamentais. Portanto, a nossa mensagem é: gastem tanto quanto puderem, mas guardem os recibos. Não queremos que a contabilidade e a transparência sejam relegadas nesta crise", disse Kristalina Georgieva numa teleconferência de imprensa do FMI sobre as Perspetivas Económicas Mundiais.

A diretora-geral do FMI pediu para se assegurar que "os apoios para as famílias e empresas existam durante estes meses de economia parada", sendo medidas como transferências de dinheiro, apoios aos crédito ou mudança de condições do serviço da dívida "todas importantes para assegurar que o sistema financeiro continua a funcionar".