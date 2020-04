Covid-19

O setor automóvel exigiu hoje um plano específico de apoio, garantindo ser "um dos mais afetados" pela pandemia, com quebras de 80% no mercado de ligeiros de passageiros, mas não ter merecido "qualquer particular atenção do Governo".

"O setor automóvel é, sem dúvida, dos mais afetados por esta grave crise", sustenta a Associação Automóvel de Portugal (ACAP) em comunicado, salientando que, de 01 a 14 de abril, o mercado de ligeiros de passageiros teve uma queda de 86% (com 838 veículos matriculados, contra 6.208 no período homólogo de 2019), o que representa uma perda estimada de 15 milhões de euros em receitas para o Estado.

Segundo a ACAP, a este facto acresce que "a maioria destas matrículas correspondem a encomendas efetuadas antes de 16 de março, ou seja, a partir desta data a queda foi sempre na ordem dos 80%".