Moçambique/Ataques

Maputo, 15 abr 2020 ( Lusa)- A União Europeia (UE) manifestou-se hoje preocupada com o aumento da violência armada na província de Cabo Delgado e pede investigação sobre o desaparecimento de um jornalista naquela região do Norte de Moçambique.

"Seguimos com apreensão o consequente agravamento da situação humanitária na província, com uma crescente insegurança das populações locais e a rápida multiplicação do número de deslocados internos", lê-se numa nota da UE distribuída hoje à imprensa.

No documento, a UE pede uma "ação eficaz" para conter as incursões de grupos armados em Cabo Delgado, manifestando a sua abertura para apoiar as autoridades na assistências das populações afetadas e na busca por soluções.