Actualidade

Os atores e cantores com problemas de voz podem contar, nos próximos três meses e de forma gratuita, com o apoio via telefone de uma médica otorrinolaringologista, serviço disponibilizado pela Fundação GDA no âmbito do Dia Mundial da Voz.

Segundo a GDA (Gestão dos Direitos dos Artistas), num comunicado hoje divulgado, o Dia Mundial da Voz, em 16 de abril, será assinalado "com o lema 'Não Perder a Voz' dirigido aos artistas que perderam a maior parte dos seus rendimentos por causa do cancelamento de espetáculos devido à pandemia da Covid-19".

Assim, a partir do Dia Mundial da Voz, na quinta-feira, a GDA "irá disponibilizar no seu site informações e conselhos sobre os cuidados que cantores e atores deverão ter para manterem uma boa saúde vocal enquanto estiverem recolhidos em casa e sem a atividade profissional habitual".