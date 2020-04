Covid-19

O parlamento da Madeira agendou para 25 de abril uma sessão comemorativa da 'Revolução dos Cravos', na qual os deputados vão usar máscaras cirúrgicas, informou hoje o seu presidente, sublinhando a importância de "dar o exemplo" no combate à covid-19.

"Foi decidido que os deputados usarão na próxima semana, se se vier a verificar a comissão permanente e também na sessão comemorativa do 25 de Abril, as máscaras cirúrgicas, para dar o exemplo à população de que este é um instrumento importante para evitar a propagação e a contaminação do vírus na nossa sociedade", afirmou José Manuel Rodrigues.

O presidente da Assembleia Legislativa falava após a reunião da conferência dos representantes dos partidos, na qual foi aprovada, por unanimidade, uma proposta do PSD e do CDS-PP que reduz o funcionamento do plenário a apenas um terço dos deputados.