Covid-19

O antigo vice-presidente do Banco Central Europeu, Vítor Constâncio, defende que um futuro Fundo de Recuperação Económica da União Europeia deve ser fundamental na resposta à pandemia, sendo "crucial" a sua dimensão.

"O programa de estímulo fiscal anunciado para depois da emergência do vírus deveria ser uma peça essencial da resposta europeia à crise" disse Vítor Constâncio numa declaração à Lusa, a propósito da constituição de um Fundo de Recuperação Económica, acordado na última reunião do Eurogrupo e que deverá ser trabalhado pela próxima reunião do Conselho Europeu.

Segundo Constâncio, para que tal aconteça, será, todavia, "crucial que [o fundo] tenha dimensão significativa e seja financiado de forma comum, de preferência usando a Comissão Europeia".