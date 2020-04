Covid-19

O líder da Iniciativa Liberal rejeitou hoje a implementação de "sistemas de rastreio e vigilância", apontando que foi algo falado pelo Presidente da República e que poderá ser posto em prática num "próximo estado de emergência".

"Assusta-nos o senhor Presidente da República já nos estar a avisar que um próximo estado de emergência poderá ter que ser mantido para permitir determinado tipo de sistemas de rastreio e vigilância", disse João Cotrim Figueiredo, em declarações aos jornalistas no final da reunião com epidemiologistas, no Infarmed, em Lisboa, sobre a evolução da pandemia de covid-19 em Portugal.

De acordo com o deputado único, "com a Iniciativa Liberal não passará em claro uma tentativa de trocar liberdades individuais por sistemas de vigilância para os quais há alternativas que não ferem a privacidade e a liberdade das pessoas".