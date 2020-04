Covid-19

Câmara de São João da Madeira revelou hoje ter recebido da Embaixada da China uma doação de máscaras cirúrgicas e de modelo FFP2, no âmbito das "boas relações" entre as partes devido ao ensino local de Mandarim.

Segundo fonte da autarquia do distrito de Aveiro que foi pioneira a nível nacional ao implementar o ensino do idioma da China nas suas escolas do 1.º Ciclo, a essa primeira oferta de material de proteção individual para fazer face à pandemia de covid-19 seguir-se-á ainda outra doação envolvendo fatos e óculos.

"A disponibilidade para apoiar São João da Madeira foi manifestada pelo Embaixador da China em Portugal, Cai Run, na sequência de um contacto estabelecido pelo presidente da câmara, Jorge Vultos Sequeira, no quadro das boas relações institucionais que os unem, no âmbito do programa de ensino de Mandarim promovido pela autarquia sanjoanense nas escolas do concelho", explica fonte da autarquia.