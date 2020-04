Covid-19

O primeiro-ministro cabo-verdiano afirmou hoje que o que aconteceu num hotel em quarentena na ilha da Boa Vista, com 45 novos casos de covid-19, representa uma "dura lição", assumindo "erros" e garantindo que vai "endurecer" as medidas de isolamento.

"O que aconteceu na Boa Vista é um exemplo daquilo que não pode acontecer. O Governo assume as falhas e erros que possam ter sido cometidos, apesar de ter cumprido os protocolos internacionalmente exigidos", afirmou Ulisses Correia e Silva, numa mensagem ao país, poucas horas depois de confirmados mais 45 casos de covid-19 em funcionários do hotel Riu Karamboa, que cumpriram no seu interior 23 dias de quarentena.

No domingo, perante forte pressão dos próprios a partir do interior, as autoridades de saúde locais deixaram que os cerca de 200 trabalhadores terminassem a quarentena no hotel, passando para quarentena domiciliária.