Covid-19

O responsável da Autoridade de Saúde Regional dos Açores rejeitou hoje que o plano de contingência do hospital de Ponta Delgada tenha falhado por ter sido detetada transmissão local de covid-19 na unidade.

"Não considero que tenha existido uma falha do plano contingência elaborado pelo conselho de administração do Hospital do Divino Espírito Santo, pelo contrário. Se da parte do hospital e dos profissionais que exercem naquela unidade hospitalar não tivessem já uma cultura instituída de boas práticas naquilo que diz respeito à prevenção e controlo da infeção teríamos um cenário bastante pior", adiantou Tiago Lopes.

O responsável máximo da Autoridade de Saúde Regional dos Açores falava, em Angra do Heroísmo, no ponto de situação diário sobre a evolução do surto de covid-19 na região.