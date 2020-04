Actualidade

O preço do barril de petróleo Brent para entrega em junho baixou hoje 6,45%, no mercado de futuros de Londres, perante a incerteza reinante sobre a pandemia e apesar do corte de produção decidido pelos principais produtores.

O baril de petróleo do mar do Norte, de referência na Europa, terminou a sessão a cotar 27,69 dólares, abaixo dos 29,60 com que encerrou as transações na terça-feira.

Os investidores estão nervosos, dado o impacto económico das restrições impostas a nível global para conter a pandemia do novo coronavírus.