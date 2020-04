Óbito/Rubem Fonseca

Escritores e personalidades de várias áreas lamentaram hoje a morte do escritor brasileiro Rubem Fonseca, de 94 anos, através de mensagens partilhadas nas redes sociais, onde o apelidaram de "mestre", frisando o seu contributo para a literatura.

O escritor português Valter Hugo Mãe usou a rede social Facebook para partilhar uma fotografia ao lado do autor brasileiro, afirmando estar "desolado" com a morte do amigo.

"Desolado com a notícia da morte de Rubem Fonseca, essa maravilha das letras do mundo. Querido amigo, querido magnífico escritor que tanto me honrou, tanto me inspirou. Adeus, mestre. Obrigado por tudo", escreveu o autor português.