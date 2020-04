Covid-19

O Sporting oficializou hoje o avanço para o 'lay-off' que abrange 95 por cento do universo 'leonino', esperando reduzir os custos com o pessoal em 40 por cento durante a pandemia covid-19.

"Foram adotadas medidas de suspensão temporária da prestação de trabalho e de redução do período normal de trabalho, bem como medidas de redução dos contratos com prestadores de serviços, abrangendo cerca de 95 por cento do universo dos trabalhadores dependentes e independentes", explicam os 'leões' em comunicado.

Numa nota de oito pontos enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o emblema lisboeta informa que estas deliberações "entram em vigor no dia 16 de abril, por um período de 30 dias, o qual poderá ser prorrogado nos termos do citado regime legal".