Óbito/Rubem Fonseca

O escritor brasileiro Rubem Fonseca, que morreu hoje, aos 94 anos, no Rio de Janeiro, amava a língua portuguesa, uma língua que considerava "lindíssima", capaz de "durar pela eternidade", como disse em 2012, na Póvoa de Varzim.

Na altura, Rubem Fonseca recebia o Prémio Correntes d'Escritas, do festival literário organizado pelo município. Na sua intervenção, evocou Camões, recordou o soneto "Busca amor novas artes, novo engenho", e pediu ao público, que incluía alunos do concelho, para ler o poeta: "Leiam Camões, ouviram meninos? Vocês aí, leiam Camões", pediu, antes de partir com um grande "Viva a língua portuguesa!".

Autor de livros como "O Caso Morel" (1973), "Feliz Ano Novo" (1976) e "A Grande Arte" (1983), repetidamente distinguido com os principais prémios literários da língua portuguesa, José Rubem Fonseca nasceu em Juiz de Fora, no Estado de Minas Gerais, no Brasil, em 11 de maio de 1925, numa família oriunda de Trás-os-Montes.