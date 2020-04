Covid-19

Os Estados Unidos registaram 2.569 mortos nas últimas 24 horas devido à covid-19, no balanço diário mais elevado contabilizado até agora por um país, indicou a Universidade Johns Hopkins na quarta-feira à noite.

Este número, obtido entre as 20:30 de quarta-feira (01:30 de hoje em Lisboa) e a mesma hora do dia anterior, eleva para 28.326 o número total de vítimas mortais no país devido à doença respiratória covid-19, de acordo com os dados da universidade.

Na terça-feira, os Estados Unidos tinham registado 2.228 óbitos causados pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2).