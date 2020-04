Covid-19

O ministro dos Negócios Estrangeiros timorense destacou hoje o apoio internacional no combate à covid-19, sublinhando os esforços para comprar material médico e a tentativa de estabelecer uma unidade de cuidados intensivos.

Dionísio Babo, que falava no parlamento no debate sobre a resposta à pandemia da covid-19 em Timor-Leste, sublinho o diálogo regular e intenso com vários países vizinhos e parceiros internacionais, com destaque para a Organização Mundial de Saúde (OMS).

O governante admitiu que o apoio está a ser condicionado, em parte, pelas restrições de circulação de pessoas e bens, o que "coloca grandes desafios ao país", motivo pelo qual o Governo concluiu um acordo para manter uma rota aérea aberta, especialmente para carga, entre Díli e a Austrália.