Covid-19

O Governo timorense vai debater na sexta-feira o alargamento do período do estado de emergência, atualmente em vigor até 26 de abril, e o possível agravamento das medidas em vigor, anunciou hoje o primeiro-ministro.

"Amanhã [sexta-feira], o Governo vai debater a necessidade e a possibilidade de extensão do estado de emergência. Depois anunciaremos a nossa decisão", afirmour Taur Matan Ruak no parlamento.

Taur Matan Ruak falava numa sessão extraordinária do Parlamento Nacional para debater as medidas que o Governo tem vindo a adotar e as perspetivas de futuro no combate à covid-19.