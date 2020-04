Covid-19

A RTP transformou um dos seus estúdios numa sala de aula para as gravações das aulas que vão chegar aos alunos do básico através da televisão e os professores já se começaram a habituar às câmaras.

Do lado de fora de um dos estúdios da RTP, em Lisboa, a luz vermelha acesa indica que estão a decorrer gravações e pede silêncio a quem entrar. Do lado de dentro, Luís Barata dá uma aula de matemática para todos os alunos dos 1.º e 2.º anos do país.