Actualidade

A barragem hidroelétrica Souapiti, na Guiné-Conacri, irá retirar terras e prejudicar os meios de subsistência de 16.000 pessoas, alertou hoje a organização não-governamental Human Rights Watch.

O relatório "Estamos a Deixar Tudo Para Trás: O Impacto da Barragem Souapiti da Guiné-Conacri nas Comunidades Deslocadas, do investigador sénior da divisão africana da HRW Jim Wormington, aborda as consequências desta infraestrutura com capacidade de produção estimada em 450 megawatts e que integra a iniciativa chinesa "Uma Faixa, Uma Rota".

"Prevista para iniciar operações em setembro de 2020, é a mais avançada de vários projetos hidroelétricos planeados pelo Governo do Presidente Alpha Conde" para "aumentar significativamente o acesso à energia num país onde apenas uma fração da população tem um acesso fiável à eletricidade", refere-se no relatório.