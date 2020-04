Covid-19

As autoridades de saúde timorenses anunciaram hoje mais 10 novos casos da covid-19, o que eleva para 18 o número total de infetados no país desde o início do surto, um dos quais já recuperado.

A porta-voz do Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC), Odete Viegas, explicou que os dados sobre os novos 10 casos registados serão divulgados no sábado.

"Temos 10 novos casos positivos. Um paciente está recuperado", referiu apenas.