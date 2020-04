Covid-19

O festival "Cultura com C de Casa", construído por músicos, atores e outros agentes culturais do concelho de Leiria, propõe uma centena de atuações até final de abril, numa iniciativa nascida da sociedade civil como reação à pandemia da covid-19.

"Cultura com C de Casa" estreou em 18 de março, como "impulso e reação a um fechar de portas", explicam Hugo Ferreira e Hugo Alves. A pandemia encerrou todo o setor da cultura e o responsável da Omnichord Records e presidente da Sociedade Artística Musical dos Pousos uniram esforços para criar "uma iniciativa que fosse de todos os agentes culturais de Leiria e para todas as pessoas, principalmente de Leiria".

Através da página de Facebook Visit Leiria, do município de Leiria, foram transmitidas até quarta-feira à noite 59 performances, desde concertos a aulas de história da arte, passando por 'workshops' de cozinha, histórias para crianças, leituras e oficinas várias.